El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conversó este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien acordó “mantener la coordinación” en diversos temas y reiteró la “gravedad de las declaraciones” del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su Gobierno con respecto a la “existencia del Estado de Israel”.

La Oficina de Prensa del Primer Ministro israelí aseguró además que Trump informó al Primer Ministro sobre las recientes “acciones estadounidenses en el Golfo”.

Según informó hoy Israel, ambos líderes sostuvieron una conversación telefónica “en el marco del contacto continuo”, donde el israelí resaltó “la gravedad de las declaraciones realizadas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su pueblo contra la existencia del Estado de Israel”.

“Esta noche se celebró otra conversación entre ambos líderes, en la que se acordó mantener la coordinación entre los países en diversos sectores”, según el comunicado del Gobierno israelí.

Erdogan había criticado la semana pasada a Israel por haber reconocido el genocidio armenio, supuestamente perpetrado durante la Primera Guerra Mundial, y que su país rechaza, además de señalar que Turquía no ignoraría las acusaciones de lo que describió como una “red de asesinatos” con “la sangre de 75.000 gazatíes en sus manos”.

“Nuestra historia incluye la virtud de proteger a quienes huían de la persecución nazi. Quienes difaman a Turquía para encubrir su propia barbarie en Gaza lo saben mejor que nadie”, agregó.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, había acusado la semana pasada a Israel de ser “un problema para el mundo” y “una carga que la humanidad ya no puede soportar”, en la reciente escalada de tensiones verbales entre estos dos antiguos aliados.

El contacto de hoy entre Netanyahu y Trump surge días después de que el primer ministro israelí llamara al mandatario norteamericano para felicitarlo con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense, en la jornada previa a las celebraciones por 4 de julio.

Netanyahu afirmó en la llamada que EE.UU. es “garante de la libertad mundial” y subrayó que Israel valora “enormemente” el estrecho vínculo entre ambos países.

En dicha comunicación Netanyahu y Trump acordaron verse próximamente en EE.UU., según el comunicado, que no precisó una fecha para ese encuentro.

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