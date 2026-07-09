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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. (Ilia YEFIMOVICH / Saul LOEB / Ludovic MARIN / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. (Ilia YEFIMOVICH / Saul LOEB / Ludovic MARIN / AFP)
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, conversó este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien acordó “mantener la coordinación” en diversos temas y reiteró la “gravedad de las declaraciones” del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y su Gobierno con respecto a la “existencia del Estado de Israel”.

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