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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una foto de archivo. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una foto de archivo. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció en un comunicado de su oficina que ha acordado con la Junta de Paz, el órgano que supervisa la tregua en Gaza, la creación de un grupo de trabajo conjunto para el desarme del grupo islamista palestino Hamás en Gaza.

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