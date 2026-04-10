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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó este viernes a España de “librar una guerra diplomática” contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

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