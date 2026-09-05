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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entró a Gaza en una visita a las fuerzas armadas presentes en la Franja, el 2 de septiembre de 2026. (Oficina Del Primer Ministro De Israel / EFE)
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, entró a Gaza en una visita a las fuerzas armadas presentes en la Franja, el 2 de septiembre de 2026. (Oficina Del Primer Ministro De Israel / EFE)
/ Oficina del Primer Ministro de Israel
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha desatado en los últimos días una fuerte polémica en Israel al acusar a altos mandos militares y de seguridad de decidir “deliberadamente” no despertarlo la madrugada del 7 de octubre de 2023, en unas declaraciones que la oposición y responsables de seguridad han calificado de “teoría de la conspiración” electoralista.

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