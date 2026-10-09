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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa en la residencia Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP The two leaders also discussed Iran, with Trump saying that if Tehran rebuilt its nuclear facilities the United States would "knock them down." (Photo by Jim WATSON / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa en la residencia Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP The two leaders also discussed Iran, with Trump saying that if Tehran rebuilt its nuclear facilities the United States would "knock them down." (Photo by Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes al Comité del Nobel de haber “perdido su brújula moral” al conceder el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, que presidió la comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel comete genocidio en Gaza.

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