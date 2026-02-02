Escuchar
(2 min)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en Jerusalén, el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en Jerusalén, el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en Jerusalén, el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en Jerusalén, el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes a Irán de que “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel.

Netanyahu advierte a Irán: “Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables”
Oriente Medio

Netanyahu advierte a Irán: “Cualquiera que nos ataque sufrirá consecuencias insoportables”

