Escuchar
(2 min)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en Jerusalén, el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en Jerusalén, el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en Jerusalén, el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en Jerusalén, el 2 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió al enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, que no confíe en “las promesas de Irán”, antes de que el representante estadounidense se reúna con altos cargos iraníes en Turquía.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”
Oriente Medio

“Si Irán ataca Tel Aviv, tendrá a cientos de aviones israelíes encima y el régimen se jugaría su supervivencia”

Netanyahu advierte a Witkoff en Jerusalén que no confíe en “las promesas” de Irán
Oriente Medio

Netanyahu advierte a Witkoff en Jerusalén que no confíe en “las promesas” de Irán

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente
Oriente Medio

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente

Irán ordena negociaciones “equitativas” con Estados Unidos en medio de advertencias de Trump
Oriente Medio

Irán ordena negociaciones “equitativas” con Estados Unidos en medio de advertencias de Trump