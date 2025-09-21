Netanyahu afirma que no se constituirá un Estado de Palestina, tras reconocimiento de tres potencias

Escucha la noticia
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró este domingo que no constituirá “ningún Estado palestino”, en un mensaje dirigido directamente a los dirigentes de Reino Unido, Canadá y Australia que reconocieron la soberanía de los palestinos.
“Tengo un mensaje claro para esos dirigentes que reconocieron un Estado palestino después de la horrenda masacre del 7 de octubre: le están dando una enorme recompensa al terrorismo”, afirmó. “Y tengo otro mensaje para ustedes: eso no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”, agregó.
Información en desarrollo...
