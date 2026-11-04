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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus seguidores durante un acto electoral del partido Likud en Jerusalén. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a sus seguidores durante un acto electoral del partido Likud en Jerusalén. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este miércoles, en el primer videomensaje tras los comicios, que solo un “gobierno nacional amplio” encabezado por el Likud será capaz de afrontar la amenaza que aseguró que el “islamismo radical” supone para Israel.

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