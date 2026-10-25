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Resumen

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Fotografía del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ Ariel Schalit
Fotografía del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: EFE/EPA/ Ariel Schalit
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este domingo a Irán y a sus aliados en la región de que recibirán “golpes desproporcionados” y “aplastantes” si atacan Israel, reiterando como en las últimas semanas que los servicios de inteligencia tienen indicios de que podrían intentar perturbar las elecciones generales del próximo martes.

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