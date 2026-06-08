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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en la inauguración de la sesión de invierno del Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en la inauguración de la sesión de invierno del Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 20 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, amenazó la tarde del lunes con responder “con contundencia” a Irán si la República Islámica “comete el error” de atacar territorio israelí de nuevo, en su primer mensaje público tras el fuego cruzado con el país persa.

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