El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, amenazó la tarde del lunes con responder “con contundencia” a Irán si la República Islámica “comete el error” de atacar territorio israelí de nuevo, en su primer mensaje público tras el fuego cruzado con el país persa.

En un comunicado por video, Netanyahu aseguró que, en este momento, el fuego está “contenido”, alegando que la respuesta de Israel a los misiles iraníes de la noche del domingo disuadió a Teherán de volver a atacar.

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“En las últimas 24 horas, Irán e Hezbolá han intentado imponernos una nueva ecuación. Y esta ecuación es intolerable e inaceptable para mí”, añadió Netanyahu, en referencia a la amenaza iraní de que un ataque de Israel a Beirut como el que se produjo la tarde del domingo acarrearía una respuesta militar.

“Pensaban que dispararían desde territorio libanés e iraní contra Israel, y que no actuaríamos. Eso no ha sucedido, y tampoco sucederá. ¡No mientras yo esté al mando!”, garantizó el primer ministro israelí, al día siguiente de que las fuerzas iraníes interrumpieran por primera vez el alto el fuego alcanzado el pasado mes de abril.

La mañana del lunes, una fuente militar aseguró a EFE que el Ejército israelí se estaba preparando para “varios días o el tiempo necesario” de enfrentamientos con Irán después de que la República Islámica enviara al menos seis andanadas de misiles balísticos dirigidos contra las bases israelíes de Nevatim y Tel Nof.

Estos ataques fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea israelí y no dejaron ninguna víctima mortal ni heridos, como tampoco los dos misiles lanzados en las últimas 24 horas hacia Israel por los hutíes del Yemen (aliados de Irán), uno de los cuales ni siquiera llegó a territorio israelí, según la fuente militar.

Vista de un edificio parcialmente dañado tras un ataque aéreo israelí durante una gira de prensa organizada por la oficina de prensa de Hezbolá en Bir al-Abed, en los suburbios del sur de Beirut, Líbano, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/WAEL HAMZEH) / WAEL HAMZEH

En su comunicado, Netanyahu ha renovado su compromiso con que Irán no tenga armas nucleares y con que el Ejército israelí “destroce” a Hezbolá.

“Seguimos destruyendo todas sus infraestructuras terroristas en la Franja de Seguridad, incluidas las enormes instalaciones subterráneas en el castillo de Beaufort. Son tan grandes que nunca había visto nada igual”, reconoció el primer ministro.

Netanyahu recordó en su discurso de este lunes que, aunque Irán e Hezbolá “están más débiles que nunca, y nosotros más fuertes que nunca, nuestra lucha contra ellos aún no ha terminado”.