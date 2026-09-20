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Resumen

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El 20 de septiembre de 2026, miembros de las fuerzas israelíes realizaron una redada en el Hospital Especializado H-Clinic de Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel. Foto: ZAIN JAAFAR / AFP
El 20 de septiembre de 2026, miembros de las fuerzas israelíes realizaron una redada en el Hospital Especializado H-Clinic de Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel. Foto: ZAIN JAAFAR / AFP
/ ZAIN JAAFAR
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo un despliegue militar y el cierre de pueblos en Cisjordania ocupada tras la fuga del atacante palestino que abatió a tiros a un israelí cerca de un asentamiento.

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