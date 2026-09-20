El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo un despliegue militar y el cierre de pueblos en Cisjordania ocupada tras la fuga del atacante palestino que abatió a tiros a un israelí cerca de un asentamiento.

“He ordenado al Ejército de Defensa de Israel (IDF) y al Servicio de Seguridad Interna (Shin Bet) que actúen en Cisjordania con efectivos reforzados, impongan cierres y lleven a cabo operaciones ofensivas y detenciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes. He ordenado que se proceda a la demolición inmediata de la vivienda del terrorista”, anuncio el primer ministro en un comunicado.

“Ningún terrorista está a salvo, ni siquiera quienes les han ayudado; todos pagarán por ello: en Gaza, en el Líbano y en Judea y Samaria”, amenazó.

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Según informaron la Policía israelí y los paramédicos que acudieron al escenario del ataque, un palestino disparó hoy desde un vehículo en marcha contra un grupo de israelíes que se encontraban en una poza cerca del asentamiento ilegal de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada.

El herido fue trasladado inicialmente en estado crítico al hospital, donde falleció poco después.

Tras varias horas fugado, el atacante fue arrestado por una unidad especial militar israelí, indicó un comunicado castrense. Además, el Ejército israelí informó de que mató a un palestino y arrestó a otro después de que intentaran atropellar a varios soldados cerca del asentamiento de Ganim, al norte de Cisjordania ocupada, en un incidente separado.

Un soldado israelí aparece en la imagen mientras las fuerzas israelíes realizan una redada en el Hospital Especializado H-Clinic en Ramala, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 20 de septiembre de 2026. Foto: ZAIN JAAFAR / AFP / ZAIN JAAFAR

La Yihad Islámica Palestina y el grupo islamista Hamás celebraron los ataques en sus canales, y enviaron sus condolencias a la familia del palestino abatido durante el atropello frustrado.

En paralelo, el presidente israelí, Isaac Herzog, aseguró en otro comunicado que en vísperas de la festividad judía de Yom Kipur (que comienza este atardecer) el “terrorismo” no les amedrentará.

“En vísperas de esta festividad sagrada, que quede claro: el terrorismo no nos quebrantará ni socavará nuestro espíritu. Nos mantendremos firmes frente al terrorismo: unidos, resueltos y llenos de fe”, dijo.

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Israel considera ataques “terroristas” a todos aquellos perpetrados por palestinos, quienes esporádicamente matan a uniformados o colonos que viven en Cisjordania ocupada. Se estima que 3,3 millones de palestinos viven junto a cientos de asentamientos -ilegales según el derecho internacional- donde residen unos 700.000 colonos.

Según datos de la ONG B’Tselem, las fuerzas israelíes y los colonos han matado desde el 7 de octubre de 2023 a más de 1.100 palestinos en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, incluidos más de 240 niños y adolescentes palestinos.

La ONU afirma que 41 israelíes, entre civiles y personal de seguridad, han muerto en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes en Cisjordania en ese mismo periodo.