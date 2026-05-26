El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este martes una escalada en sus ataques al Líbano y la toma de nuevas “zonas estratégicas” por parte del Ejército.

“Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) operan con un amplio contingente sobre el terreno y están tomando el control de zonas estratégicas. Estamos reforzando la zona de seguridad para proteger a las comunidades del norte (de Israel)”, dijo Netanyahu al inicio de la reunión del gabinete de seguridad israelí.

En un vídeo enviado por su oficina, el primer ministro afirma que la decisión de atacar el Líbano con mayor contundencia la tomó en coordinación con el Ministerio de Defensa, liderado por Israel Katz, y con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir.

Netanyahu también mencionó un esfuerzo nacional “masivo” para impulsar “soluciones creativas e innovadoras contra los drones explosivos” con los que el grupo chií libanés Hezbolá ha atacado con mayor eficacia posiciones israelíes en las últimas semanas.

Pese al alto el fuego del pasado 16 de abril entre Israel y Hezbolá, el combate ha persistido a ambos lados de la ‘línea amarilla’, nombre con el que Israel se refiere a la línea que divide el alrededor del 8 % del territorio libanés que sigue ocupando por Israel en el sur del país.

El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra la aldea de Al Qlailah, en el sur del Líbano, el 16 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP) / KAWNAT HAJU

Este martes, las tropas terrestres del Ejército israelí franquearon esta ‘línea amarilla’ en lo que un responsable militar describió a EFE como “operaciones selectivas más allá de la línea de defensa avanzada”, que tenían por objetivo “eliminar las amenazas directas”.

La noche del lunes, Israel bombardeó más de un centenar de objetivos del este y sur del Líbano, informó el Ejército.

Esa nueva ola de ataques israelíes causó la muerte de al menos 16 personas en el Líbano, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, once de ellas en la localidad suroriental de Mashghara.