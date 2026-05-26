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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Foto de oliver contreras / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (Foto de oliver contreras / AFP)
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este martes una escalada en sus ataques al Líbano y la toma de nuevas “zonas estratégicas” por parte del Ejército.

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