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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado 5 de octubre durante un discurso en el Monte Herzl de Jerusalén. Foto: EFE/EPA/DEBBIE HILL / POOL
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el pasado 5 de octubre durante un discurso en el Monte Herzl de Jerusalén. Foto: EFE/EPA/DEBBIE HILL / POOL
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este viernes el comienzo de una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada, que incluirá la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras, tras el ataque a tiros cerca de Hebrón que dejó cinco heridos israelíes.

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