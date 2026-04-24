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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una cena con el presidente estadounidense Donald Trump, en el Salón Azul de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 7 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ALEXANDER DRAGO)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una cena con el presidente estadounidense Donald Trump, en el Salón Azul de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 7 de julio de 2025. (Foto de EFE/EPA/ALEXANDER DRAGO)
/ ALEXANDER DRAGO / POOL
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este viernes que mantuvo una “excelente conversación” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que Israel mantiene “libertad de acción” en Líbano.

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