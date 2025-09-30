El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, participa en una conferencia de prensa conjunta con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Comedor de Estado de la Casa Blanca. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Agencia EFE

Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino
El primer ministro israelí, , aseguró la madrugada de este martes en un vídeo publicado en sus redes sociales que durante el encuentro que mantuvo con el presidente estadounidense, , para aprobar su plan de paz de Gaza no acordaron el establecimiento de un Estado Palestino.

“Rotundamente, no”, dijo Netanyahu en un vídeo publicado durante la madrugada de este martes en su cuenta de X en el que hizo balance de su cuarta visita a Washington en lo que va de año.

PUEDES VER: ¿Cómo reaccionó el mundo al plan de paz de Donald Trump para Gaza?

Y agregó : “Ni siquiera está escrito en el acuerdo”.

El acuerdo de paz para Gaza presentado este lunes por Trump en la Casa Blanca junto al dirigente israelí contempla la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la y también la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Así lo recoge el punto número 19: “A medida que avanza la reconstrucción de Gaza y se lleva a cabo fielmente el , es posible que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, lo que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino”.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dan la mano al término de una rueda de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

En su vídeo, Netanyahu insistió en que , “incluyendo un perímetro de seguridad” e insistió en que ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina (ANP) formarán parte de la administración civil que asuma el gobierno tras el fin de la guerra.

Sin embargo, en el punto número 9 del plan de paz se incide en que la ANP, una vez completadas sus reformas, podrá “ de manera segura y efectiva”.

“Probablemente, no le sorprenda saber que una abrumadora mayoría del público israelí no cree que la Autoridad Palestina realmente cambie”, dijo Netanyahu.

