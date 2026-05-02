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Cientos de israelíes se manifestaron este sábado en distintas ciudades del país para protestar contra el Gobierno y el primer ministro Benjamín Netanyahu. (Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí / Gilad Furst / EFE)
Cientos de israelíes se manifestaron este sábado en distintas ciudades del país para protestar contra el Gobierno y el primer ministro Benjamín Netanyahu. (Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí / Gilad Furst / EFE)
/ Gilad Furst
Por Agencia EFE

Cientos de israelíes se manifestaron este sábado en distintas ciudades del país para protestar contra el Gobierno y el primer ministro Benjamín Netanyahu.

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