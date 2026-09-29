El Likud, partido del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este martes que el mandatario demandó a 10 medios y periodistas israelíes por difamación, por las publicaciones sobre que tanto el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed, como el ministro de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, le advirtieron con antelación de un inminente ataque de Hamás desde Gaza en 2023.

Entre los medios acusados están el diario Haaretz, el más antiguo del país; Yedioth Ahronoth y su versión digital YNet, el más leído, y el Canal 12 de la televisión, el de mayor audiencia.

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Los periodistas acusados a título individual son Shlomi Eldar, Ruth Yuval y Uri Misgav de Haaretz; Nadav Eyal, de Yedioth Ahronoth; Barak Ravid, del medio estadounidense Axios, comentarista de la CNN y corresponsal parael Canal 12, y el comunicador Attila Somfalvi.

“Se interpone a este Honorable Tribunal una demanda por difamación, que examina de manera específica, exhaustiva y clara dos acusaciones de libelo de sangre”, recoge la denuncia presentada por Netanyahu en el Tribunal del Distrito de Jerusalén este martes, difundida por su partido.

La denuncia recoge dos “libelos de sangre” distintos en estas informaciones mediáticas. Por un lado, que Netanyahu ocultó a los altos cargos militares la información recibida en una llamada de 45 minutos una semana y media antes de la masacre del 7 de octubre, de manos de Bin Zayed, advirtiéndole del ataque inminente.

Por otro, las publicaciones sobre que también el titular de Inteligencia de Egipto contactó a Netanyahu personalmente diez días antes de la masacre para advertirle.

En el documento, el mandatario exige un pago de al menos 2,6 millones de séqueles (unos 750.000 euros).

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que existen "indicios" sobre un posible ataque contra el país antes de las elecciones parlamentarias del próximo 27 de octubre, pero no dio más detalles al respecto. Foto:EFE/Ma'ayan Toaf (GPO)

A lo largo de la denuncia, se califican como “invenciones”, “disparates”, o como un “hito de la contaminación del discurso democrático”, entre otros, las informaciones recogidas en los artículos, noticias o columnas de los medios y periodistas demandados.

“No es una casualidad que estas mentiras se difundan ahora, a las puertas de las elecciones, por parte de rivales políticos y actores extranjeros hostiles”, escribió Netanyahu en la red social X.

Además de la prensa israelí, fue el medio estadounidense The Atlantic el que reveló las informaciones sobre Abbas Kamel, que también recogió The Wall Street Journal. Por su parte, The New York Times confirmó por su parte las informaciones sobre Bin Zayed publicadas primero por Haaretz.

El 7 de octubre de 2023, miles de milicianos gazatíes encabezados por el grupo islamista Hamás entraron en territorio israelí, donde mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

Pese a que organismos de seguridad como el Ejército o el Shin Bet han llevado a cabo investigaciones internas sobre el fracaso de seguridad que llevó a la masacre, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha bloqueado la creación de una comisión estatal de investigación.

Las informaciones sobre las llamadas para advertir a Netanyahu se publicaron a cerca de un mes de que Israel celebre elecciones parlamentarias este 27 de octubre.

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