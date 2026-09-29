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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. (Foto: Abir SULTAN / POOL / AFP)
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. (Foto: Abir SULTAN / POOL / AFP)
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El Likud, partido del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este martes que el mandatario demandó a 10 medios y periodistas israelíes por difamación, por las publicaciones sobre que tanto el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed, como el ministro de Inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, le advirtieron con antelación de un inminente ataque de Hamás desde Gaza en 2023.

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