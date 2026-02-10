Escuchar
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. Foto: EFE//Abir Sultan
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, firmó este martes la revocación de la ciudadanía y la deportación de dos árabes israelíes condenados por terrorismo, que según distintos medios locales serán deportados a Gaza una vez salgan de prisión.

Netanyahu deportará a Gaza a dos “terroristas” árabes israelíes encarcelados, según medios

