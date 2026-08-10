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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) llegan a una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 29 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda) llegan a una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 29 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El plan de 15 puntos impulsado por la Junta de Paz para poner fin a la guerra en Gaza enfrenta su mayor obstáculo: el rechazo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene como objetivos desarmar a Hamás, transferir el control del enclave a una administración palestina, desplegar una fuerza internacional, iniciar la reconstrucción y la retirada total israelí.

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