icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Benjamín Netanyahu advirtió que Israel responderá con mayor intensidad ante cualquier nuevo ataque de Irán. Foto: EFE.
Benjamín Netanyahu advirtió que Israel responderá con mayor intensidad ante cualquier nuevo ataque de Irán. Foto: EFE.
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que no se puede cerrar un acuerdo diplomático con los “salvajes” que gobiernan Irán, y elogió la campaña de presión económica promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra Teherán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.