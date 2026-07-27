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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante una ceremonia en conmemoración del Día del Recuerdo de los soldados caídos en Israel, o Yom HaZikaron, el 21 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante una ceremonia en conmemoración del Día del Recuerdo de los soldados caídos en Israel, o Yom HaZikaron, el 21 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / AFP).
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, despegó este lunes en el avión del Gobierno, Alas de Sión, de camino a Estados Unidos, donde planea reunirse con el presidente, Donald Trump, y asistir al funeral del senador Lindsey Graham, según refleja la página de rastreo FlightRadar24.

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