El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que el primer objetivo de la negociación con Líbano es garantizar el “desmantelamiento” del movimiento islamista Hezbolá.

“En las negociaciones con el Líbano hay dos objetivos fundamentales: en primer lugar, el desmantelamiento de Hezbolá; en segundo lugar, una paz sostenible (...) lograda mediante la fuerza”, declaró el primer ministro después de que ambos países sostuvieran las primeras conversaciones directas en décadas.

Netanyahu afirmó que Estados Unidos mantiene a Israel informado constantemente sobre sus contactos con Irán y que los dos países mantienen los mismos objetivos, y añadió que quieren que se retire el uranio enriquecido del país, que se elimine su capacidad de enriquecimiento y se reabra el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, el gobierno israelí saludó también el diálogo iniciado el día anterior en Washington entre Israel y Líbano, y lo consideró una “oportunidad histórica para poner fin a décadas de dominio de Hezbolá sobre Líbano”.

Los servicios de emergencia acuden rápidamente al lugar de un ataque aéreo israelí contra el Centro de Seguridad del Estado libanés, en la ciudad de Nabatieh, al sur del Líbano, el 10 de abril de 2026. Foto: Abbas Fakih / AFP / ABBAS FAKIH

Finalmente, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí declaró que ordenó que una zona de unos 30 kilómetros desde la frontera sur del Líbano hasta el río Litani sea convertida en una “zona de exterminio” de Hezbolá.

“Ordené que toda la zona del sur del Líbano hasta la línea del río Litani se convirtiera en una zona de exterminio de los terroristas de Hezbolá”, declaró el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, durante una visita a las tropas que combaten en el país vecino contra el movimiento aliado de Irán.

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