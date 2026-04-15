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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia de ofrenda floral con motivo del Día anual de Conmemoración del Holocausto en el Museo Memorial del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. Foto: Ilia YEFIMOVICH / AFP
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia de ofrenda floral con motivo del Día anual de Conmemoración del Holocausto en el Museo Memorial del Holocausto Yad Vashem, en Jerusalén, el 14 de abril de 2026. Foto: Ilia YEFIMOVICH / AFP
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia AFP

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que el primer objetivo de la negociación con Líbano es garantizar el “desmantelamiento” del movimiento islamista Hezbolá.

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