Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu participan en una rueda de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu participan en una rueda de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo / POOL
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes que el fin de la partida militar estadounidense pone de manifiesto la “fortaleza” entre ambos países, en su primera reacción al respecto después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la cesión de estos pagos a finales de 2026.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?