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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo “ampliar aún más la zona de seguridad existente” en el sur del Líbano, según anunció en un vídeomensaje en el que anticipa una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino.

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