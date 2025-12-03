El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. (Alex KOLOMOISKY / Angela WEISS / AFP)
Agencia AFP
Benjamin Netanyahu dice que irá a Nueva York pese a amenaza de arresto del alcalde electo Mamdani
El primer ministro israelí, , dijo el miércoles que todavía planea visitar a pesar de las amenazas del alcalde electo, , de arrestarlo en cumplimiento de una orden de la (CPI).

Sí, iré a Nueva York”, dijo Netanyahu durante una entrevista virtual en un foro de The New York Times.

MIRA AQUÍ: Presidente israelí dice que solo tendrá en cuenta “el bien del Estado” para decidir si indulta a Benjamin Netanyahu

Cuando le preguntaron si buscaría hablar con Mamdani, Netanyahu respondió: “Si cambia de opinión y dice que tenemos derecho a existir, será un buen comienzo para una conversación”.

Mamdani, quien se convertirá en el primer alcalde musulmán y de origen surasiático de Nueva York cuando asuma el cargo, ha dicho repetidamente que apoya el derecho a Israel a existir.

Sin embargo, se ha resistido a afirmar que Israel tenga el derecho de ser un “Estado judío”, al considerar que ningún país debería tener una “jerarquía de ciudadanía” basada en la religión u otros factores.

Mamdani ha prometido enviar al Departamento de Policía de Nueva York para hacer cumplir las órdenes de arresto contra líderes buscados por la CPI, incluidos Netanyahu o el presidente ruso, Vladimir Putin.

La CPI declaró el año pasado que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la ofensiva de Israel en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás.

MÁS INFORMACIÓN: Qué es Lev Tahor, la secta judía ultraortodoxa de la que rescataron a 17 menores en Colombia y a la que acusan de tráfico y abuso infantil

Israel, Estados Unidos y Rusia están entre los países que han rechazado adherir a la CPI.

A pesar de las declaraciones de Mamdani, una detención de Netanyahu es poco probable.

Nueva York alberga la mayor población judía fuera de Israel y es la sede de Naciones Unidas, donde Netanyahu ha asistido regularmente a la Asamblea General, que se realiza cada año.

Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles 19 de noviembre, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. (EFE)
Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

