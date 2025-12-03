Benjamin Netanyahu dice que irá a Nueva York pese a amenaza de arresto del alcalde electo Mamdani

Escucha la noticia
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el miércoles que todavía planea visitar Nueva York a pesar de las amenazas del alcalde electo, Zohran Mamdani, de arrestarlo en cumplimiento de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI).
“Sí, iré a Nueva York”, dijo Netanyahu durante una entrevista virtual en un foro de The New York Times.
Cuando le preguntaron si buscaría hablar con Mamdani, Netanyahu respondió: “Si cambia de opinión y dice que tenemos derecho a existir, será un buen comienzo para una conversación”.
Mamdani, quien se convertirá en el primer alcalde musulmán y de origen surasiático de Nueva York cuando asuma el cargo, ha dicho repetidamente que apoya el derecho a Israel a existir.
Sin embargo, se ha resistido a afirmar que Israel tenga el derecho de ser un “Estado judío”, al considerar que ningún país debería tener una “jerarquía de ciudadanía” basada en la religión u otros factores.
Mamdani ha prometido enviar al Departamento de Policía de Nueva York para hacer cumplir las órdenes de arresto contra líderes buscados por la CPI, incluidos Netanyahu o el presidente ruso, Vladimir Putin.
La CPI declaró el año pasado que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la ofensiva de Israel en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás.
Israel, Estados Unidos y Rusia están entre los países que han rechazado adherir a la CPI.
A pesar de las declaraciones de Mamdani, una detención de Netanyahu es poco probable.
Nueva York alberga la mayor población judía fuera de Israel y es la sede de Naciones Unidas, donde Netanyahu ha asistido regularmente a la Asamblea General, que se realiza cada año.
