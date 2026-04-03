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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abandona Jerusalén tras una rueda de prensa, el 19 de marzo de 2026. (Ronen Zvulun / POOL / AFP) /
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abandona Jerusalén tras una rueda de prensa, el 19 de marzo de 2026. (Ronen Zvulun / POOL / AFP) /
/ RONEN ZVULUN
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes que la Fuerza Aérea israelí ha destruido el 70 % de la producción de acero iraní, y aseguró que Israel, en coordinación con Estados Unidos, continuará sus operaciones contra Hezbolá y el país persa.

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