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Resumen

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Ronen Zvulun/Pool
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Ronen Zvulun/Pool
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país discrepa del plan respaldado por Estados Unidos que prevé el desarme del movimiento islamista terrorista Hamás y la posterior retirada de Israel del territorio palestino.

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