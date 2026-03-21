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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
/ RONEN ZVULUN / POOL
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que la guerra contra Irán y el Líbano continuará, según un comunicado difundido tras el impacto directo de un misil iraní que causó una veintena de heridos graves y moderados en la ciudad sureña de Arad.

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