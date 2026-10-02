El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes en un videomensaje emitido por su oficina que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el altercado en el vuelo de FlyDubai “fue enviado por alguien” y afirmó categóricamente que “quien lo haya enviado lo pagará muy caro”.

El mandatario afirmó además que el atacante “se había radicalizado islámicamente”, sin dar más detalles sobre él, y reiteró -como ha venido haciendo en los últimos días- que pretendía estrellar el avión con todos sus pasajeros (la mayoría israelíes) a bordo.

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Ya el miércoles, tras el altercado en el vuelo de FlyDubai, Netanyahu dio órdenes a los organismos de seguridad israelíes para prepararse ante otras “posibles amenazas adicionales”.

En una entrevista con la cadena estadounidense Fox, Netanyahu afirmó el jueves que era “demasiado pronto” para decir si Irán había estado implicado en el ataque, y por el momento las autoridades israelíes no han apuntado de manera oficial hacia la República Islámica.

Sin embargo, un día antes del altercado en el vuelo de FlyDubai, Netanyahu aseguró que “enemigos” de Israel podían intentar atacar el país antes de las elecciones del 27 de octubre.

Fiscalía de EUA investiga incidentes en vuelo de Flydubai para determinar posible trasfondo terrorista y planificación previa. (Foto: EFE) / ABIR SULTAN

El mandatario descartó posteriormente que el incidente en el avión estuviera entre los posibles ataques que implicaba esta afirmación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán “muy fuerte” si se confirma que Teherán estuvo detrás del incidente en el vuelo de FlyDubai.

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