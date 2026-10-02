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Resumen

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Benjamín Netanyahu advirtió que Israel responderá con mayor intensidad ante cualquier nuevo ataque de Irán. Foto: EFE.
Benjamín Netanyahu advirtió que Israel responderá con mayor intensidad ante cualquier nuevo ataque de Irán. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes en un videomensaje emitido por su oficina que están estudiando si el piloto que llevó a cabo el altercado en el vuelo de FlyDubai “fue enviado por alguien” y afirmó categóricamente que “quien lo haya enviado lo pagará muy caro”.

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