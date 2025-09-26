Netanyahu dice que un estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó este viernes que aceptar la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

Además, aseguró que la Autoridad Palestina es una institución “corrupta hasta la médula”, en un discurso ante la ONU boicoteado por gran parte de los delegados.

En un mensaje dramático pronunciado en hebreo e inglés, Netanyahu se dirigió directamente a los rehenes retenidos por el grupo armado islamista Hamás, tras anunciar que las fuerzas israelíes habían instalado altavoces en Gaza para retransmitir en directo su intervención.

“No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa”, dijo Netanyahu, que acusó a la comunidad internacional de permitir “mentiras antisemitas”.

Israel quedó un poco más aislado esta semana con el reconocimiento de un Estado de Palestina por parte de países como Francia, Canadá, el Reino Unido, Australia y Portugal.

Al menos 151 de los 193 miembros de la ONU ya han dado ese paso, más simbólico que efectivo.

“No lo permitiré”

Netanyahu acusó en especial a los países europeos de aceptar “la propaganda de Hamás” cuando presionan a Israel para que establezca un alto el fuego y negocie el rescate de los rehenes, vivos o muertos, en Gaza.

Benjamin Netanyahu interviene durante el Debate General de la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

“Tomen por ejemplo las acusaciones falsas de genocidio: Israel es acusado de atacar a civiles, pero nada es menos cierto”, aseguró.

El primer ministro israelí, al frente de una difícil coalición gubernamental, no aludió, sin embargo, al otro frente diplomático y militar de su país, en Cisjordania.

Netanyahu ha declarado repetidas veces que su gobierno planea ampliar la colonización judía en ese territorio.

“No lo permitiré”, declaró la víspera Trump cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Israel anexione Cisjordania, como exigen los ministros israelíes de extrema derecha del gabinete Netanyahu.