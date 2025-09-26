Benjamin Netanyahu durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Benjamin Netanyahu durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
/ CHARLY TRIBALLEAU
Agencia AFP
Agencia AFP

Netanyahu dice que un estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel
Netanyahu dice que un estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel

Netanyahu dice que un estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel

El primer ministro afirmó este viernes que aceptar la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para , y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

Además, aseguró que la es una institución “corrupta hasta la médula”, en un discurso ante la ONU boicoteado por gran parte de los delegados.

Francisco Sanz

En un mensaje dramático pronunciado en hebreo e inglés, Netanyahu se dirigió directamente a los rehenes retenidos por el , tras anunciar que las fuerzas israelíes habían instalado altavoces en Gaza para retransmitir en directo su intervención.

“No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa”, dijo Netanyahu, que acusó a la comunidad internacional de permitir “mentiras antisemitas”.

Israel quedó un poco más aislado esta semana con el reconocimiento de un Estado de Palestina por parte de países como Francia, Canadá, el Reino Unido, Australia y Portugal.

Al menos ya han dado ese paso, más simbólico que efectivo.

“No lo permitiré”

Netanyahu acusó en especial a los países europeos de aceptar “la propaganda de Hamás” cuando presionan a Israel para que establezca un alto el fuego y negocie el .

Benjamin Netanyahu interviene durante el Debate General de la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL
Benjamin Netanyahu interviene durante el Debate General de la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SARAH YENESEL

“Tomen por ejemplo las acusaciones falsas de genocidio: Israel es acusado de atacar a civiles, pero nada es menos cierto”, aseguró.

El primer ministro israelí, al frente de una difícil coalición gubernamental, no aludió, sin embargo, al otro frente diplomático y militar de su país, en Cisjordania.

Netanyahu ha declarado repetidas veces que su gobierno planea .

cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Israel anexione Cisjordania, como exigen los ministros israelíes de extrema derecha del gabinete Netanyahu.

