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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en Jerusalén, el 19 de marzo de 2026. (EFE/EPA/RONEN ZVULUN)
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le trasladó en una llamada telefónica que ve factible la posibilidad de “lograr los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán”.

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