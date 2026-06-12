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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW)
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este viernes en un comunicado que tanto él como el presidente de EEUU, Donald Trump, están de acuerdo en que Irán no tenga armas nucleares, en referencia al enriquecimiento de uranio en la República Islámica, cuando las negociaciones del memorando de entendimiento están cerca de llegar a un acuerdo.

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