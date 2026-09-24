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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, estrecha la mano del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras la intervención de este último ante la asamblea durante una sesión del Parlamento israelí (Knéset) en su sede de Jerusalén, el 11 de junio de 2025. (MENAHEM KAHANA / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, estrecha la mano del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras la intervención de este último ante la asamblea durante una sesión del Parlamento israelí (Knéset) en su sede de Jerusalén, el 11 de junio de 2025. (MENAHEM KAHANA / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunieron este jueves al margen de la Asamblea General de la ONU, en un encuentro en el que el primer ministro israelí agradeció al mandatario argentino su apoyo “firme e incondicional” a Israel.

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