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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, da una declaración en la ciudad central de Rehovot, el 20 de junio de 2025. (Foto de Jack GUEZ / POOL / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, da una declaración en la ciudad central de Rehovot, el 20 de junio de 2025. (Foto de Jack GUEZ / POOL / AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entró este miércoles a Gaza en una visita a las fuerzas armadas presentes en la Franja, donde reiteró que estas controlan un 60 % del territorio y que no se retirarán, algo que contradice el acuerdo de alto el fuego.

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