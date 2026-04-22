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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, el 21 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ILIA YEFIMOVICH
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, el 21 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/ILIA YEFIMOVICH
/ ILIA YEFIMOVICH / POOL
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que su país está preparado para “cualquier escenario”, tanto de manera defensiva como ofensiva, en un mensaje difundido en sus redes sociales con motivo del Día de la Independencia de Israel.

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