El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que su país está preparado para “cualquier escenario”, tanto de manera defensiva como ofensiva, en un mensaje difundido en sus redes sociales con motivo del Día de la Independencia de Israel.

Netanyahu publicó el mensaje tras reunirse con efectivos del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro en las colinas de Jerusalén, según indicó en la misma publicación.

“Estamos preparados para cada escenario, en defensa y en ataque”, escribió Netanyahu, quien acompañó el mensaje con una felicitación a los ciudadanos israelíes por la festividad nacional.

El jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, teniente general Eyal Zamir, aseguró además en unas declaraciones difundidas este miércoles que el Ejército mantiene un alto nivel de preparación y está listo para reanudar “de inmediato y con contundencia” las operaciones militares “en todos los frentes”.

Sus afirmaciones se producen en un contexto de tensión regional ante la incertidumbre frente a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y coinciden con los actos de conmemoración del Día de la Independencia de Israel, celebrado anualmente con ceremonias oficiales y despliegues militares.

Imagen de archivo de soldados y tanques de Israel en la frontera con Gaza. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno iraní, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

Trump tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los “bombardeos” contra Irán.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes.

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