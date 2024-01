El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró hoy que la guerra en la Franja de Gaza contra el grupo islamista Hamás continuará “hasta el final”, y que ésta no se va a ver frenada ni por el proceso abierto por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ni por las amenazas del “eje del mal”.

“La guerra no parará ni por La Haya ni por las amenazas del eje del mal”, afirmó el primer ministro en una declaración televisada a la nación antes de que se cumplan mañana 100 días de la guerra contra Hamás, que comenzó el pasado 7 de octubre tras el ataque que ese grupo islamista llevó a cabo en territorio israelí, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas.

Netanyahu se refirió repetidamente al “eje del mal”, donde enmarcó a Hamás, a la milicia chií libanesa Hezbolá y a los hutíes de Yemen, grupos apoyados por Irán que en los últimos meses han lanzado numerosos ataques hacia Israel.

“Estamos en el camino de la victoria y no pararemos hasta conseguirla. No hay nada que nos comprometa ni nadie que pueda detenernos”, afirmó el primer ministro de Israel, quien prometió más presupuesto para financiar la guerra.

El primer ministro se refería al proceso por genocidio abierto en la CIJ, a demanda de Sudáfrica, que ha pedido medidas cautelares para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 23.800 personas en casi 100 días de guerra.

“No pararemos hasta que no eliminemos para siempre a Hamás y traigamos de vuelta a los rehenes”, insistió Netanyahu sobre esta guerra, que según dijo, no es solo de Israel sino de todo el mundo.

“Esta es la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Esto va contra el eje del mal liderado por Irán, los hutíes, Hezbolá y Hamás”, aseveró Netanyahu, que prometió que “lo que paso el 7 de octubre no volverá a ocurrir.

Netanyahu pronunció este discurso minutos antes de que comenzara en Tel Aviv una protesta multitudinaria de 24 horas, con motivo de los 100 días de guerra, impulsada por las familias de los secuestrados para reclamar al gobierno que haga lo que sea necesario para traerlos lo antes posible de vuelta a casa.

Se estima que aún 136 cautivos permanecen dentro de la Franja, aunque 25 estarían muertos.