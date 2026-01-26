El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordena atacar "objetivos terroristas" en la Franja de Gaza, pese a un acuerdo de alto al fuego. (EFE/EPA/ALEX KOLOMOISKY / POOL)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordena atacar "objetivos terroristas" en la Franja de Gaza, pese a un acuerdo de alto al fuego. (EFE/EPA/ALEX KOLOMOISKY / POOL)
/ ALEX KOLOMOISKY / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Netanyahu: “La siguiente etapa es el desarme de Hamás no la reconstrucción de Gaza”
Resumen de la noticia por IA
Netanyahu: “La siguiente etapa es el desarme de Hamás no la reconstrucción de Gaza”

Netanyahu: “La siguiente etapa es el desarme de Hamás no la reconstrucción de Gaza”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El primer ministro israelí, , aseguró este lunes ante el pleno de la Knéset (el Parlamento israelí) que, tras la recuperación de los restos del último rehén en , “la siguiente etapa es el desarme de ” y no la reconstrucción del devastado enclave.

Estamos al comienzo de la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza. La siguiente etapa no es la reconstrucción, sino el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza”, aseveró el líder israelí.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Benjamin Netanyahu ante el Parlamento de Israel: “Ya no hay rehenes en Gaza”

Y agregó: “Nos interesa avanzar en esta etapa, no retrasarla, y así lo haremos. Cuanto antes desarmemos a Hamás y desmilitaricemos la Franja de Gaza, más pronto alcanzaremos los objetivos de la guerra”.

Este lunes el Ejército israelí anunció haber localizado e identificado los restos del rehén israelí Ran Gvili, el último que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Tras esta entrega, los islamistas han devuelto ya a Israel a todos los cautivos que tenían en su poder -vivos y muertos- en esta primera fase del acuerdo del alto el fuego de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El pasado 14 de enero, Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase de este plan que contempla la reconstrucción del enclave, el desarme de Hamás y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas palestino que supervisará la polémica Junta de Paz liderada por Trump.

Hamás ya ha asegurado en estas últimas semanas estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata, pero en una reciente carta enviada a los mediadores exige que, antes de discutir la entrega de armas en esta segunda fase, Israel debe cumplir con sus obligaciones pendientes que tiene de esta primera fase.

Estas obligaciones, explicó, incluyen la apertura del paso de Rafah, la entrada de casas prefabricadas, la entrega de las cantidades acordadas de ayuda y excavadoras, así como “el fin de las violaciones del alto el fuego” por parte del Ejército israelí.

VIDEO RECOMENDADO

La Franja de Gaza amaneció este jueves 15 de enero a la espera de la transición a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, si bien sus ciudadanos exponen a EFE, en conversaciones entre los escombros de la ciudad de Gaza (norte), su desconfianza respecto a la tregua. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC