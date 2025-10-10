El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vestido con traje oscuro, está sentado ante unos micrófonos, con una mano cubriendo la boca en un gesto serio y pensativo.
Netanyahu lamenta que Trump no haya ganado el Premio Nobel de la Paz: “Lo merece”
El primer ministro israelí, , lamentó este viernes que el presidente de Estados Unidos, , no haya sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2025 para el que se había postulado y que en su opinión “merece”.

“El Comité Nobel habla sobre la paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece”, escribió la Oficina del primer ministro israelí en su cuenta de X.

María Corina Machado gana el premio Nobel de la Paz 2025

El mensaje de Netanyahu hace referencia al acuerdo de “paz” impulsado por Trump para Gaza, que implica un alto el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos y que entró este viernes en vigor.

En las últimas horas, el mandatario estadounidense dijo que no impulsó este plan de Gaza y que lo hizo “por la humanidad”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería ganar el premio Nobel de la Paz. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y “sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país”.

La líder opositora de Venezuela ha sido la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

