El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó este jueves su aprecio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por las condiciones que, según el mandatario israelí, están siendo acordadas en el memorando de entendimiento de alto el fuego que Trump anunció haber alcanzado con Irán.

“El primer ministro expresó su aprecio al presidente Trump por el compromiso de que el acuerdo final, al término de las negociaciones, incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región”, informó la oficina de Netanyahu.

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El presidente estadounidense aseguró la noche de este jueves haber alcanzado un “gran acuerdo” de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el posiblemente no esté presente.

El anuncio de un inminente acuerdo, que ponga fin a la guerra que iniciaron EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llega poco después de que Trump anunciara la cancelación de nuevos ataques contra Irán ante el avance de las negociaciones.

El mandatario republicano detalló que Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones, estuvieron involucrados en las conversaciones.

Netanyahu aseguró haber hablado con Trump de dicho preacuerdo y aseguró que “Israel no es parte del memorando”.

El pasado domingo, Irán lanzó un ataque con misiles contra territorio israelí en represalia a los bombardeos que este último realizó en Beirut, la capital libanesa. Israel respondió a su vez atacando territorio iraní en lo que finalmente quedó como un intercambio de fuego de unas horas que paró tras la mediación de Trump.

Tras dos días consecutivos de ataques en Oriente Medio, que hicieron peligrar la permanencia del alto el fuego acordado el lunes 8 de abril, Washington amenazó este jueves con nuevos bombardeos y la posibilidad de invadir la isla de Jarg, enclave petrolero estratégico iraní, para asumir el control de la industria de crudo como en Venezuela.

Teherán llegó a afirmar este jueves que estos últimos ataques dejaban “sin efecto en la práctica el alto el fuego” y responsabilizó a Washington de las “peligrosas consecuencias” de estas acciones.

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El presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves 11 de junio que anulaba los ataques previstos para ese mismo día contra Irán y evocó un posible acuerdo con "los más altos niveles" en Teherán. La agencia de noticias iraní Fars, citando a una fuente anónima, afirmó el jueves que Teherán aún no ha aprobado un texto de acuerdo con Estados Unidos. (AFP)

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