El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: ANGELA WEISS / AFP
/ ANGELA WEISS
Agencia EFE
Agencia EFE

Numerosas delegaciones se ausentan de la Asamblea a modo de protesta al hablar Netanyahu
Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en que el primer ministro israelí, , se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a .

En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.

PUEDES VER: Donald Trump dice que “no permitirá” que Israel anexione Cisjordania: “Ya hemos tenido suficiente”

Se desconoce si había habido una concertación previa entre los diplomáticos para llevar a cabo esta acción de protesta, que sumó a cerca de un centenar de delegados.

En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos -reconocibles por las kipas de los hombres y los lazos amarillos de solidaridad con los rehenes- habían tomado asiento en los balcones de la , donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de ánimo a Netanyahu.

El asiento de Palestina está vacío mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025. Foto: ANGELA WEISS / AFP
/ ANGELA WEISS

Estos últimos , entre vítores, y de algún modo trataron de neutralizar la imagen de los numerosos asientos desocupados en uno de los discursos más esperados de la semana de alto nivel.

En paralelo, había convocado en el centro de Nueva York una protesta ciudadana contra la presencia de Netanyahu en la ciudad.

Nueva York pasa por ser la ciudad con mayor población judía del mundo fuera de Israel, pero la guerra de Gaza ha representado una gran fractura incluso entre la población judía que tradicionalmente era .

