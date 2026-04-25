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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén, el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/ILIA YEFIMOVICH)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén, el 21 de abril de 2026. (EFE/EPA/ILIA YEFIMOVICH)
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó este sábado al Ejército atacar “con contundencia” al grupo chií Hezbolá en el Líbano.

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