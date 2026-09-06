El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó la evacuación de los asentamientos en Cisjordania considerados ilegales según la legislación israelí, afirmó este domingo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

“Netanyahu dio la orden de evacuar” algunos asentamientos, dijo Smotrich, un aliado clave de Netanyahu del partido Sionismo Religioso, y puntualizó que él no aprueba esta medida.

La construcción y la expansión de las colonias israelíes en Cisjordania, ilegales según la legislación internacional, han aumentado considerablemente bajo el gobierno de Netanyahu.

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Algunas colonias se crean por decisión gubernamental. Otras son puestos de avanzada no autorizados, a menudo formados por unas pocas caravanas o estructuras precarias.

Sin embargo, su aprobación y su legalización a posteriori también han aumentado en los últimos años.

Varios medios israelíes informaron este domingo sobre esta orden, que obedecería, según Ynet, el mayor portal de noticias de Israel, a las presiones de Estados Unidos.

A finales de agosto, Netanyahu había prometido seguir impulsando el establecimiento de colonias en Cisjordania pese a la presión internacional.

Según Smotrich, la evacuación atañe a puestos de avanzadilla construidos en zonas controladas por la Autoridad Palestina y sin autorización oficial.

El ministro, cuyo partido de extrema derecha aboga por la anexión de toda Cisjordania, se jactó el domingo de haber llevado a cabo “una revolución” construyendo y legalizando “pueblos, granjas, carreteras y miles de viviendas” en la Cisjordania ocupada.

La AFP contactó con la oficina de Netanyahu pero no obtuvo ninguna declaración al respecto.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encabeza la reunión semanal del gabinete en su oficina en Jerusalén el 10 de diciembre de 2023. (Foto de RONEN ZVULUN / POOL / AFP). / RONEN ZVULUN

Aparte de Jerusalén Este, ocupado y anexionado por Israel, cerca de tres millones de palestinos viven en Cisjordania, junto a más de 500.000 israelíes instalados en estas colonias.

La violencia se ha disparado en Cisjordania desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, con ataques casi diarios de colonos y redadas periódicas contra pueblos palestinos.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, visitó el sábado Cisjordania en apoyo a palestinos con nacionalidad estadounidense, víctimas de ataques de colonos.

“Nuestro mensaje es claro: un crimen es un crimen”, declaró. “Quienes los cometen deben esperar consecuencias severas”.