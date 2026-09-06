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Resumen

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Una excavadora trabaja cerca del asentamiento israelí de Migdalim, próximo a la aldea palestina de Qusra, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de JAAFAR ASHTIYEH / AFP).
Una excavadora trabaja cerca del asentamiento israelí de Migdalim, próximo a la aldea palestina de Qusra, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de JAAFAR ASHTIYEH / AFP).
Por Agencia AFP

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó la evacuación de los asentamientos en Cisjordania considerados ilegales según la legislación israelí, afirmó este domingo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

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