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Resumen

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, interviene durante una ceremonia conmemorativa estatal en el Monte Herzl, Jerusalén, el 5 de octubre de 2026, con motivo del tercer aniversario del ataque de Hamás. (EFE/EPA/DEBBIE HILL).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, interviene durante una ceremonia conmemorativa estatal en el Monte Herzl, Jerusalén, el 5 de octubre de 2026, con motivo del tercer aniversario del ataque de Hamás. (EFE/EPA/DEBBIE HILL).
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exigió este domingo la investigación y procesamiento de los participantes del documental ‘NAZA’, que relata la matanza masiva de civiles en Gaza mediante testimonios de 24 militares y oficiales de inteligencia israelíes, por “delitos graves contra la seguridad de Israel”, según un comunicado publicado por su oficina.

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