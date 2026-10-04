icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preside una reunión de gabinete en Kirya, que alberga el Ministerio de Defensa, el 31 de diciembre de 2023. (Foto de ABIR SULTAN / AFP).
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, preside una reunión de gabinete en Kirya, que alberga el Ministerio de Defensa, el 31 de diciembre de 2023. (Foto de ABIR SULTAN / AFP).
/ ABIR SULTAN
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó la designación de un “examinador” que lleve a cabo una revisión exhaustiva de los parámetros de seguridad para la aviación civil extranjera, informó su oficina este domingo en un comunicado, después de que la prensa israelí publicara que el Ministerio de Transportes incumplía con su responsabilidad en esta materia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.