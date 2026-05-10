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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró también que la guerra en Irán "ha conseguido mucho, pero no ha terminado". (Photo by Ilia YEFIMOVICH / POOL / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró también que la guerra en Irán "ha conseguido mucho, pero no ha terminado". (Photo by Ilia YEFIMOVICH / POOL / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en una entrevista con CBS este domingo que planea reducir “a cero” la ayuda militar que Israel recibe de Estados Unidos en un plazo de diez años.

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