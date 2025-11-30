Netanyahu presenta una solicitud formal de indulto presidencial de su juicio por corrupción

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que afronta un juicio por corrupción, anunció el domingo que había presentado una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, alegando que los prolongados procesos judiciales están dividiendo al país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, le escribió a Herzog a principios de este mes para pedirle que indultara a Netanyahu, quien ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en los procesos judiciales en curso.

La oficina del presidente israelí indicó el domingo que “ se trata de una solicitud extraordinaria que conlleva importantes implicaciones ”. “Tras recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de forma responsable y sincera”, manifestó un comunicado.

Aunque afirmó querer llevar el juicio hasta el final para demostrar su inocencia, Netanyahu justificó posteriormente esta solicitud en nombre del “interés público” en un video difundido por sus servicios, en el que destacó los “enormes retos” a los que se enfrenta el país.

“La continuación del juicio nos está desgarrando por dentro, provocando profundas divisiones e intensificando las fracturas”, argumentó el primer ministro en su video, en un contexto de fuertes divisiones políticas entre sus partidarios y detractores.

“Estoy convencido, como muchos otros en el país, de que la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación general que nuestro país tanto necesita”, prosiguió.

Nuevo candidato

Netanyahu recordó que su juicio comenzó hace casi seis años y afirmó que testificar tres veces por semana era “una exigencia imposible de cumplir”.

En septiembre, Herzog insinuó que podría concederle el indulto, declarando en una entrevista en la radio del ejército que el juicio del primer ministro “pesa mucho sobre la sociedad israelí”.

Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de haber aceptado productos de lujo por valor de más de 260.000 dólares, como puros, joyas y champán, de multimillonarios a cambio de favores políticos.

En otros dos casos, se le acusa de haber intentado negociar una cobertura más favorable en dos medios de comunicación israelíes.

A sus 76 años, Netanyahu es el primer ministro israelí que más años ha permanecido en el cargo, con más de 18 años al frente de Israel desde 1996.

El dirigente anunció que se presentará a las próximas elecciones, que se celebrarán antes de que finalice el año 2026.

Durante su actual mandato, que comenzó a finales de 2022, el líder del partido de derecha Likud propuso reformas judiciales de gran envergadura que, según sus detractores, tenían como objetivo debilitar los tribunales.

Su proyecto desencadenó manifestaciones masivas que no terminaron hasta el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, provocada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

