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Resumen

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Yaniv, el pasajero que habría neutralizado al piloto sospechoso de haber provocado la caída del vuelo de Flydubai, junto a Benjamin Netanyahu. Foto: Captura de video/@airplusnews
Yaniv, el pasajero que habría neutralizado al piloto sospechoso de haber provocado la caída del vuelo de Flydubai, junto a Benjamin Netanyahu. Foto: Captura de video/@airplusnews
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió este miércoles en Ben Gurión a uno de los pasajeros israelíes que, junto a otros dos, asegura que inmovilizó y estranguló al copiloto que había apuñalado a su compañero de cabina, provocando que el vuelo descendiera en picado.

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