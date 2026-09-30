El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió este miércoles en Ben Gurión a uno de los pasajeros israelíes que, junto a otros dos, asegura que inmovilizó y estranguló al copiloto que había apuñalado a su compañero de cabina, provocando que el vuelo descendiera en picado.

“Le hice una llave de estrangulamiento y lo saqué (de la cabina) primero. Intentaba destruir el panel de control. El avión comenzó a nivelarse un poco”, relató el israelí Yaniv a Netanyahu según imágenes divulgadas por la oficina del primer ministro, quien le abrazó y le tildó de “héroe”.

Yaniv, aún con la camisa ensangrentada, contó también que el piloto apuñalado quedó “aprisionado” contra la puerta de la cabina, y que él desde fuera vio “los asientos vacíos” e intervino. No está claro si el co-iloto abrió la puerta de la cabina durante el forcejeo o si fue forzada por los pasajeros.

De acuerdo con declaraciones al diario israelí Ynet, el israelí Musayev (dentista de profesioón) es otro de los tres que ayudó a maniatar al atacante y ofreció ayuda médica al piloto herido.

“El piloto se encontraba en estado muy grave, con una hemorragia intensa en la cabeza y las manos. Yo era el único médico a bordo. Logré detener la hemorragia y el piloto se mantuvo en una situación bastante estable hasta el aterrizaje, momento en el que su estado empeoró ligeramente”, dijo este pasajero a Ynet.

Un avión de Flydubai con pasajeros procedentes de Tabuk, Arabia Saudita, permanece en la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/ABIR SULTAN / ABIR SULTAN

Aterrizaje de emergencia

Durante el altercado, el avión descendió en picado durante unos cinco minutos causando pánico entre los viajes, y el vuelo, procedente de Dubái y que se dirigía a Tel Aviv, fue desviado a Arabia Saudita donde aterrizó de emergencia.

Netanyahu aseguró en un videomensaje que el objetivo era “estrellar el avión con sus ocupantes”; una hipótesis repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo ha calificado de intento de “ataque terrorista yihadista”.

Un segundo avión de Flydubai con los 178 pasajeros israelíes aterrizó horas más tarde en Ben Gurión, donde fueron recibidos entre vítores de alegría, banderas israelíes y cánticos de ‘Am Israel Jai’ (‘El pueblo de Israel vive’); un eslogan identitario que ha resurgido desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

🔴 Yaniv, le passager qui aurait neutralisé le pilote soupçonné d’avoir provoqué la mise en piqué du vol Flydubai, a raconté à Benjamin Netanyahu :



« J’ai tiré sur le manche pour redresser l’avion et stopper le piqué. Heureusement, j’avais quelques notions d’aviation grâce à la… pic.twitter.com/iSAYmIgQFt — air plus news (@airplusnews) September 30, 2026

Equipos de paramédicos estaban esperando a los pasajeros en el aeropuerto, a quienes les realizaron evaluaciones médicas, y solo trasladaron a un hombre de 51 años con una contusión y en estado leve al hospital, según comunicó el servicio de emergencias de Magen David Adom.

La aerolínea Flydubai confirmó en un comunicado que se había producido “un altercado en la cabina de mando” del avión, pero pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se aclaren las causas del incidente.

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