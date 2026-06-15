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Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Brendan SMIALOWSKI, Ronen Zvulun / AFP / POOL
Esta combinación de imágenes muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Brendan SMIALOWSKI, Ronen Zvulun / AFP / POOL
/ RONEN ZVULUN BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que conoce al presidente estadounidense, Donald Trump, desde hace muchos años y que, si bien a menudo coinciden, “otras veces no”, algo que pasa “en las mejores familias”.

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