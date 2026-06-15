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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026, tras el anuncio de un marco preliminar mediado por Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades militares regionales. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén, el 15 de junio de 2026, tras el anuncio de un marco preliminar mediado por Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades militares regionales. Foto: EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este lunes que Irán nunca tendrá armas nucleares firme o no un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos, lo cual está previsto que ocurra este viernes en Ginebra.

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